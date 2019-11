Debüt im Dritten „Drei Zinnen“-Patchwork in den Alpen

Jan Zabeil (Jahrgang 1981) studierte Kamera an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und nahm 2006 am Berlinale Talent Campus teil. Bereits seine Kurzfilme "L.H.O." und "Was weiß der Tropfen davon" wurden auf zahlreichen Festivals gezeigt und mehrfach prämiert. Bereits sein erster abendfüllender Spielfilm "Der Fluss war einst ein Mensch" wurde 2011 in München mit dem Förderpreis ausgezeichnet und erhielt weitere Preise, u.a. für den Best New Director in San Sebastián.