"Hallo Freunde!" rief er, wenn er auf die Bühne kam - und der Saal bei der Badisch-Pfälzischen Prunksitzung hat gekocht, getobt, gejubelt. "De Molli" alias Oliver Sauer war ein Clown mit einem winzigen Hut über seinem fröhlichen Gesicht. Mit seiner opulenten Figur konnte er maßlos kokettieren; ein einziges Mal verriet er sogar seine Kleidergröße: SE - was heißen soll "Small Elephant". Seine viel zu großen Hosen hingen an bunten Hosenträgern - das war sein Markenzeichen. Oliver Sauer war einer der beliebtesten Büttenredner der Pfalz - mit 46 Jahren ist er plötzlich gestorben, in der kleinen Kirche von Lohnsfeld in der Westpfalz, in der er als Diakon und Messdiener gearbeitet hat. Einige Jahre lang hat er als Sitzungspräsident die badisch-pfälzische Fernseh-Prunksitzung moderiert. Die Zuschauer haben ihn geliebt. Im Portrait "Unsere Fasnachts-Stars" erinnern seine Frau und seine besten Freunde an Mollilquote s frechen Charme, an sein liebevolles und großzügiges Wesen und an seine größten Bühnenerfolge. De Molli - eine Geschichte, bei der man viel lachen aber auch weinen kann.