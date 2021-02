Mit Abstand lässt es sich schlecht Schunkeln und trotzdem kann Fastnacht nicht einfach ausfallen. Thomas Becker vom Gonsenheimer-Carneval-Verein verlegt die Kampagne ins Netz. Dieter Wenger, der seit fast 60 Jahren die Wagen für den Rosenmontagszug baut, begleiten wir in dieser außergewöhnlichen Kampagne. Eine Kampagne, in der auch Kornelia Punstein mit ihren Mülheimer Möhnen alles versucht, damit die Jecken im Norden von Rheinland-Pfalz trotz Corona etwas zu lachen haben. Die Mutter aller Fernsehsitzungen, "Mainz bleibt Mainz", soll auch in diesem Jahr irgendwie stattfinden - natürlich ohne Publikum und auch sonst ganz anders. In einer spannenden Reportage beobachten wir das zähe Ringen um Konzepte und Hygienepläne, das den Machern fast den Spaß an der Freud verdirbt. Doch sie bleiben dran, denn schließlich geht es um nicht weniger als um die Rettung der Fastnacht! mehr...