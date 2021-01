Die Fasnacht beginnt hier mit dem traditionellen Pflugumzug am Schmotzigen, bei dem die Narren tatsächlich einen echten Pflug durch die Gassen ziehen, der symbolisch das närrische Feld bereitet für den Narrensamen. Die heiße Phase der Fasnet beginnt am Montag mit dem Hemdglonkerumzug und am Dienstag zieht dann der Narrensamen durch den Ort. Am späten Abend wird die Fasnet vergraben und die Narren ziehen in einem Trauermarsch ein letztes Mal durch die Straßen mehr...