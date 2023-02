per Mail teilen

Die Stars der Schwäbischen Fasnet lassen es 2023 bei der Fernsehsitzung des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine wieder richtig krachen: Mit dabei sind unter anderem die Publikumslieblinge Hillu's Herzdropfa, Dui do on de Sell, Frl. Wommy Wonder, alias Elfriede Schäufele und die Gscheidles. Übertragen wird über 3 Stunden lang live aus dem Fasnetsdorf Donzdorf. Durch das Programm führt Sitzungspräsident Michael Gutwein.