Schwäbische Fasnet aus Donzdorf

Die Stars der Schwäbischen Fasnet geben sich an diesem Abend den Staffelstab in die Hand:

Dui do on de Sell, Elfriede Schäufele, Alois und Elsbeth Gscheidle, Micha von der Rampe, Hillus Herzdropfa , die Filstaler Speckbuaba und Pius Haaf. Umrahmt wird das über 3-stündige Programm vom Landesverband Württembergischer Karnevalvereine von hochkarätigen GardetänzerInnen vom Narrenbund Neuhausen und der Contacter Karnevalgesellschaft Gelingen. Viel zu Lachen gibt es auch bei den Musiknummern der Schrillen Fehlaperlen, der Zwillinge aus Donzdorf und den Doo Wop Girls.