Zugplakettchen in der Mainzer Fastnacht

"Es Lisbetche" ist die Zugplakette der Kampagne 2015. Die Figur, die zur Schwellköpp-Familie gehört, wurde in drei Farbvarianten (Stola in gelb, rot und blau) und mit blinkender Nase angeboten. Überschrieben war die Fastnacht mit dem Motto "Hier bin Narr, ich darf ich's sein - an Fassenacht in Mainz am Rhein."

