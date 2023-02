per Mail teilen

Es ist endlich wieder soweit! Am 20. Februar 2023 führt ab 11:11 Uhr der Rosenmontagsumzug durch die schönsten Straßen der Mainzer Innenstadt.

Hier gibt es alle Zugnummern und Teilnehmenden im Überblick:

1. Mainzer Ritter Gilde e.V.

2. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Mottowagen)

3. MCV Deko A

4. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Motivwagen)

5. United States Air Forces in Europe Band

6. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Zugleitung)

7. Närrischer Stammtisch Die Allerscheenste e.V.

8. MCV Motivwagen, finanziert durch die Mainzer Ranzengarde von 1837 e.V.

9. Mainzer Ranzengarde von 1837 e.V.

10. Radfahrer-Verein Opel 1888 Rüsselsheim e.V.

11. Mainzer Freischützen Garde 12 Freunde und Förderer des Rosenmontagszugs

13. Dalles-Ehrengarde von 2007 e.V.

14. "Die Brunnebutzer" 1975 e. V.

15. Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.

16 AquaNautic Bootsschule

17. Carneval Club Die Woi-Geister e.V.

18. Weisenauer Ruderverein 1913 e.V.

19. Carneval Club Weisenau 1948 e.V. - Burggrafengarde -

20. MCV Motivwagen, finanziert durch den Mainzer-Carneval-Club 1899 e.V.

21. Mainzer-Carneval-Club 1899 e.V.

22. Die Tugendbolde

23. Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim

24. Bretzenummer Fastnachtsfreunde

25. Guggenmusik Meenzer Nodequetscher

26. Bretzenummer Schnattergänsjer

27. Carneval Club Mombach -Die Eulenspiegel- 1981 e.V.

28. Mombacher Carneval Gesellschaft "Maletengarde" 1953 e.V.

29. Mombacher Carneval-Verein 1886 e.V. "Die Bohnebeitel"

30. Mombacher Bohne-Corps "Die Bohnegard" e.V.

31. Die Samtpfötchen

32. Mombacher Prinzengarde 1886 e.V.

33. MCV Motivwagen

34. Hechtsheimer Dragoner Garde 1958 e.V.

35. Mainzer Kleppergarde 1856 e.V.

36. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (MCV Kinderprinz)

37. Loubeschränzer Murten

38. Germania 11 Mainz-Finthen

39. Mainzer Husaren Garde 1951 e.V.

40. Schnaddergad

41. Karneval-Club Kastel

42. MCV Motivwagen, finanziert durch den Karneval-Club Kastel

43. Jocus Garde 1889 e.V. Mainz-Kastel

44. Kasteler-Ratschen-Bande 1993 e.V.

46. FNL Franziskus Narren Lerchenberg

47. Fanfarenzug " Die Lerchen" e.V.

48. Meenzer Jägergarde

49. Casino zum Frohsinn

50. Kostheimer Carneval Verein

51. C.C. Rote Husaren Mainz-Kostheim 1952 e.V.

52. MCV Motivwagen

53. Draiser Carneval-Club e.V.

54. Förderverein Ratsherren und Ratsfrauen 2020 e.V.

55. Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V.

56. Gewinnergruppe der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz

57. Fastnachts-& Brauchtumsverein Finther Freiherrn und Freifrauen 1992 e.V.

58. Finther Carneval Verein 1947 e. V.

59. Ebersheimer Carneval- Verein Die Römer

60. Carneval-Verein Eiskalte Brüder Gonsenheim 1893 e.V.

61. MCV Motivwagen

62. Die Ratschados Männerballet der TUS 05 Mz-Kostheim

63. Gustavsburger Carneval Club 1947 e.V.

64. Altrheingarde Ginsheim e.V.

65. Sfz Big Band -TV Waibstadt

66. Sportvereinigung Amöneburg - Abteilung Fastnacht -

67. Flörsheimer Narrenclub 1962 e.V.

68. Altes E-Werk Nierstein

69. SGL Schwarze Gesellen Mainz-Laubenheim

70. Karneval-Gesellschaft ULK 1930 e.V.

71. Musikcorps und Fastnachtsgesellschaft Die Jakobiner 1973 e.V.

72. MCV Motivwagen

73. Lörzweiler Carneval Club 1949 e.V.

74. Karneval Club Undenheim

75. CV 1895 Klein Auheim

76. CVE Nackenheim

77. ALBANS-BRÜDER BODENHEIM 1977 e.V.

78. Bodenheimer Schoppengarde 1987 e.V.

79. Bodenheimer Carneval-Verein 1935 e.V.

80. Sinfonisches Orchester Mainz e.V.

81. LSG -DIE CHAOTE- e.V.

82. Taunus Wunderland e.K.

83. Spassmacher Company

84. Maria 2.0 Nieder-Olm

85. Eiskalte Spaller

86. Schwarze Doppelelf Sprendlingen

87. Wagenbaufreunde Sprendlingen

88. Nieder-Olmer Carneval Verein 1988 e.V.

89. Mainzer Köche

90. Meenzer Metzger

91. Die Käsbachfinken

92. Die Ehemaligen

93. MCV Motivwagen

94. Meenzer Drecksäck e.V.

95. Mundart Theater Meenzer Rhoiadel

96. Katjes Fassin GmbH + Co. KG

97. Guggamusik Meenzer Rhoigeister

99. 1.FSV Mainz 05 e.V.

100. SC Moguntia 1896 Mainz e.V.

101. Gonsenheimer Carneval Verein "Schnorreswackler" 1892 e.V.

102. Füsilier-Garde 1953 e.V.

103. Guggenmusik Kyburggeischter Winterthur

104. Karosseriebau Innung Mainz Bingen

105. Carnevalverein Kleppergarde Mainz-Gonsenheim 1877 e.V.

106. Musik-Show-Band Mainz-Altstadt "Die Bauern" e.V.

107. Mainzer Winterhafen Musikanten e.V.

108. Haubinger Fastnachtgesellschaft von 1857 e.V. Mainz "Die Haubinger von 1857 e. V."

109. Comité Katholischer Vereine (CKV)

110. Hauben Garde Mainz 1976 e.V.

111. Mainzer Narren-Club 1949 e.V.

112. Unsichtbare Römergarde von MCV

113. MEG Die Wallensteiner 1988 e.V.

114. F.G. Meenzer Herzjer e.V.

115. MCV Motivwagen

116. Die Mainzelmännchen

117. Die Rosa Käppscher e.V.

118. Mainzer Klinikathleten

119. Schwarze Husaren Mainz e.V.

120. Mainzer Aesculap-Garde e.V.

121. Meenzer Chinese / Konfuzius-Institut an der Goethe-Universität Frankfurt e.V.

122. Meenzer Narrengarde 2019 e.V.

123. Bembeltempler e.V.

124. Garde der Prinzessin

125. MCV Motivwagen, finanziert durch die Mainzer Prinzengarde und Füsilier Garde

126. Mainzer Prinzengarde

127. MCV Deko D

128. Guggemusik Die Donnergugger e.V.

129. SKTC Schwellkopp Träscher Club

130. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Aktivenwagen)

131. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Scheierborzeler)

132. 1. Briggemusik "Die Kaktusstreichler" e.V.

133. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Hofsänger)

134. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (Schiebewagen)

135. Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. (MCV Komitee)

136. MCV Deko B

137. MCV Zugen(d)te