Es sind höllische Zeiten - und das nicht nur im Ländle. Daher lädt der himmlische Herold und Fastenprediger Bruder Christophorus alias Christoph Sonntag genau ins Epizentrum zwischen Macht und Machenschaft, Hysterie und Pandemie. Er empfängt in diesem Jahr die Spitzenpolitiker der baden-württembergischen Landesregierung in der Hölle, damit sich jene schon einmal an den Schwefelgeruch gewöhnen können. mehr...