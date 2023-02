Sie alle sind dabei bei Mainz bleibt Mainz 2023!

Fiktiver Antrittsbesuch des englischen Königspaars im Mainzer Schloss als Hommage an die Mainzer Fastnacht: Johannes Bersch als höchst amüsante Camilla von geradezu Mainzer Trinkfreudigkeit, Martin Krawietz als Charles mit britischer Würde und Mainzer Coolness. Und das Ganze rundet sich zu einem Gesamtkunstwerk, bei dem man fast darauf wartet, es demnächst in Mainz tatsächlich stattfinden zu sehen – mit Charles III. und Queen Consort Camilla downstairs in the Druckerwerkstatt.

Christine Bersch