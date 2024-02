SWR live: Mainzer Rosenmontagszug 2024

Am 12.2.2024, ab 10.30 Uhr live im SWR: Der Mainzer Rosenmontagszug gehört zu den drei größten Rosenmontagszügen Deutschlands neben den Umzügen in Köln und Düsseldorf und steht 2024 unter dem Motto: Motto "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein!“. Närrinnen und Narren von nah und fern reisen jährlich zum Fastnachtsumzug in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz.