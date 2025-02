Sie alle sind dabei: Mainz bleibt Mainz 2025!

Ihr Song "Die Fee von gestern Nacht" wurde zum besten Fastnachtssong der Kampagne in Mainz gewählt: Handkäs un sei Mussig vom MCC. Oliver Wiesmann und seine Band sind am Start und mischen das Publikum auf.

Die Schnorreswackler vom GCV als singendes Blumenbeet am Rosenmontag in Mainz.

Johannes Bersch vom KCK setzt in seiner Paraderolle wieder rhetorische Glanzpunkte: Die Moguntia ist ein Markenzeichen der Mainzer Fastnacht. Mit geschliffener Rede voll trockenem Witz und originellen Pointen spielt Bersch in einer eigenen Liga.

Die Besetzungsliste der Fernsehfastnachtssendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ steht. Wir verraten Ihnen, wer am Freitag dem 28. Februar 2025, 20:15 Uhr live im Ersten auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses zu Mainz stehen wird.

Eine besondere Rolle spielt in Mainz traditionell die politisch-literarische Fastnacht

In der Livesendung wird sie durch Florian Sitte mit seinem Protokoll in der Rolle des „Till“ repräsentiert sowie mit Johannes Bersch in seiner Figur der „Moguntia“, Lars Reichow als „Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften“ und Thomas Becker als „Motivationsberater“.

Kokolores kommt nicht zu kurz

Jürgen Wiesmann, Markus Schönberg, Kati Greule, Alexander Leber und das Duo Christian Schier und Martin Heininger sorgen für den typischen Meenzer Kokolores. Einen Auftritt der „besonderen Art“ legt Johannes Bersch als „Shirin Davids Cousine“ hin und als Reminiszenz an das Jubiläum von „70 Jahre ‚Mainz bleibt Mainz‘ gestalten alle Korporationen (MCV, MCC, GCV und KCK) gemeinsam einen ebenso nostalgischen wie innovativen „Rückblick“.

Die Besten des jeweiligen Genres

Zum musikalischen Einstieg der Sitzung bringen Kathrin Dohle, Thomas Neger und das Duo Dobbelbock ein Medley zum Jubiläum „70 Jahre ‚Mainz bleibt Mainz‘“. „Die Fee von gestern Nacht“ ist der aktuelle Fastnachtshit von „Handkäs un sei Mussig“. Laura Müller, die ihr Debüt gibt, steuert den Song „Empire state of Mainz“ bei und die Gesangsgruppe „Schnorreswackler“ lassen ein „Musikalisches Blumenbeet am Rosenmontag“ erblühen. Fastnachtsikone und Mainzer Ehrenbürgerin Margit Sponheimer wird mit ihrem Evergreen „Am Rosenmontag bin ich geboren“ auftreten und den glanzvollen Abschluss bilden die Mainzer Hofsänger, traditionell tänzerisch begleitet vom MCV-Hofballett. Mainz bleibt Mainz-Band ist Soundcheck.

Herausforderung Bundestagswahl

Die politischen Redner nehmen in diesem Bundestagswahl-Jahr die Herausforderung an, dieses politische Großereignis in ihren Vorträgen zu kommentieren – „keine leichte Aufgabe bei der zeitlichen Nähe.“, räumen die verantwortlichen SWR-Redakteure Günther Dudek, Sabine Schäfer und Peter Thielen ein. Sie werden gewohnt witzig, frech, scharfzüngig und satirisch an die Themen rangehen. Die prominenten Politikerinnen und Politiker im Saal müssen sich also auf einiges gefasst machen – ihnen werden nach guter Mainzer Gepflogenheit wieder ordentlich die Leviten gelesen.“

Kokolores, Tanz, Musik und politisch-literarischer Vortrag werden sich in bewährter Weise miteinander abwechseln. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend!

Mitwirkendenliste „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ (in alphabetischer Reihenfolge)

Sitzungspräsident Adi Guckelsberger Stellvertreter: Sebastian Grom

Kapelle Soundcheck (Leitung: Fred Hawryluk)

Politikvortrag Thomas Becker (“Der Motivationsberater”) Johannes Bersch („Moguntia“) Lars Reichow („Anchorman der Fastnachtsthemen“) Florian Sitte, Protokoll („Till“)

Kokolores Johannes Bersch („Shirin Davids Cousine”) Katharina Greule („Kati von der Kita“) Martin Heininger und Christian Schier (“Halsbandsittiche mit Migrationshintergrund“) Alexander Leber („Meenzer Polizist“) Markus Schönberg („Ignaz mit de Schoppestang“) Jürgen Wiesmann („Ernst Lustig“) Alle beteiligten Korporationen („KI-Fastnacht: 70 Jahre ‚Mainz bleibt Mainz‘“)

Musik Kathrin Dohle, Thomas Neger, Dobbelbock und Ballett („70 Jahre-Medley“) Handkäs un sei Mussig („Die Fee von gestern Nacht“) Die Mainzer Hofsänger („Potpourri“ und „Großes Finale“) Laura Müller („Empire state of Mainz“) Die Schnorreswackler („Musikalisches Blumenbeet am Rosenmontag“) Margit Sponheimer („Am Rosenmontag bin ich geboren“)