Närrische Wochen im Südwesten Närrischer Ohrwurm aus Singen

Der SWR hat gerufen und Fastnachtsmusiker vom Allgäu bis zur Eifel, vom Bodensee bis zum Westerwald haben sich beworben. Acht Teilnehmer – Solisten, Duos, Bands, Lumpenkapellen – haben es bis ins Finale geschafft und messen sich in der Stadthalle Singen live in einem fastnächtlichen Sängerwettstreit.

Eine Jury mit dem Mainzer Comedian und Musiker Sven Hieronymus, der Sängerin Alexandra Hofmann und dem Entertainer Hansy Vogt gibt nicht nur ihre Einschätzung zu den Darbietungen ab, sondern verteilt erstmals auch knallhart Punkte an die Bands. Die Zuschauer können per TED-Verfahren für ihren Favoriten abstimmen. Am Ende werden die Punkte der Jury und die Punkte der Zuschauer addiert und so der Sieger des Närrischen Ohrwurm 2019 ermittelt.