2015 feierte die Mainzer Fernsehfastnacht 60. Geburtstag - in einer dreiteiligen Dokumentation erinnerte das SWR Fernsehen an die Höhepunkte einer einmaligen Erfolgsgeschichte. Der erste Teil widmet sich den Jahren, in denen legendär gewordene Auftritte Mainzer Fastnachtsikonen die Sendung in Deutschland zum Straßenfeger machten. Ernst Neger wird zum Star am Fernsehhimmel. Margit Sponheimers Stern geht auf mit Liedern wie "Gell, du hast mich gelle gern" und "Am Rosenmontag bin ich geboren". Redner wie der "Bajazz mit der Laterne" Dr. Willi Scheu oder der "Till" Dr. Diether Brandt etablieren den beispielhaften Ruf der politischen Mainzer Vortragskultur. Könige des Kokolores wie Rolf Braun oder die Gonsbachlerchen, wie die unvergesslichen Putzfrauen "Babbisch und Struwwelisch" oder der Meister des höheren Blödsinns, Herbert Bonewitz, setzen jenen Fastnachtsjahren ihre Glanzlichter auf. Ein Wiedersehen mit den besten Auftritten dieser und vieler anderer Vorzeigekünstler*innen der Mainzer Fernsehfastnacht, ergänzt durch die sachkundigen Kommentare von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen wie Margit Sponheimer, Jürgen Müller, Joe Ludwig und Dr. Diether Brandt.