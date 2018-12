Ob in der Kneipe, im Festzelt oder draußen auf der Gass‘ – ein echter Fastnachtshit bringt überall die Stimmung zum Kochen. Oft jedoch sind die musikalischen Gassenhauer der örtlichen Fastnacht schon im übernächsten Dorf unbekannt. Der "Närrische Ohrwurm" bringt deshalb zusammen, was zusammen gehört und lädt alle Fastnachtsmusiker ein, sich einem überregionalen Publikum zu präsentieren und in einem fröhlichen Sängerwettstreit zu messen.

Insgesamt 8 Kandidaten treten im Finale am 03. März 2019 gegeneinander an. Welcher Hit der "Närrischer Ohrwurm 2019" sein wird, entscheiden eine prominente Jury gemeinsam mit den Fernsehzuschauern. Erstmals wird die Jury knallhart Punkte an die Bands verteilen und so schon mal eine erste Reihenfolge festlegen. Dann dürfen die Zuschauer per TED-Verfahren für ihren Favoriten abstimmen. Am Ende werden die Punkte der Jury und die Punkte der Zuschauer addiert und so der Sieger ermittelt