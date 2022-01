Ted Louis aus Frankenthal

"S-timmung" ruft er mit seinem holländischen Akzent, nimmt eine Handvoll Konfetti aus der Hosentasche und wirft die in die Luft. Das ist sein Markenzeichen. Wenn er so mit seinem orangenfarbenem Anzug und wildem Haar auf der Bühne erscheint, tobt, grölt und kocht das Publikum. Ted Louis ist einer der beliebtesten Büttenredner der badisch-pfälzischen Fasnacht in Frankenthal. In Wirklichkeit heißt er Peter Karl und besitzt und betreibt in Landau seinen eigenen Kulturpalast. Hier organisiert er Rockkonzerte, Technopartys, Kinderfeiern und Jazzclub-Events. Und er präsentiert seine eigenen Zaubershows. Denn Peter Karl steht auch wenn keine Fastnacht ist gerne auf der Bühne und ist dazu noch einer der größten Magier der Welt. Im Jahr 2000 belegt er bei der Zauber-Weltmeisterschaft in Lissabon den dritten Platz in der Sparte Großillusionen. Peter Karl war außerdem Turniertänzer im Paartanz - lateinamerikanisch - und unterrichtet immer noch als professioneller Tanzsporttrainer engagierte Tanzpaare, die regelmäßig auf Bälle gehen. Er ist der geborene Komödiant und Showman. Bei allem, was Peter Karl alias Ted Louis anpackt, ist er mit seinem ganzen Herzen dabei. Und alle Menschen reißt er mit.