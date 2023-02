Das jüngste Ger(i)ücht

Die "Narros" sind los - beim großen Umzug der Zuggesellschaft in Villingen ziehen mehr als 8.000 Hästräger:innen der Narrenzünfte aus Villingen und Umgebung in ihren farbenprächtigen Kleidle durch die historische Innenstadt. Das SWR Fernsehen überträgt das Narrentreiben in der Fasnetshochburg Villingen live am Fastnachtsdienstag, Sonja Faber-Schrecklein und Werner Mezger kommentieren.