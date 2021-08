Der Grünen-Politiker Cem Özdemir mussste am 20.2.2020 - was für ein närrisches Datum - vor das Stockacher Narrengericht. Neben ihm sitzt der Narrenbüttel, der dafür sorgt, dass das Protokoll bei der Verhandlung eingehalten wird. Özdemir wurde zwar in zwei von drei Anklagepunkten freigesprochen. Wegen „Vorteilssuche im Amt“ muss er aber wegen besonderer Schwere der Schuld 180 Liter Wein abliefern.

dpa Bildfunk Patrick Seeger