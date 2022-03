per Mail teilen

Auch in diesem Jahr geht die Badisch-Pfälzische Fasnacht an den Start. Doch anstelle die traditionsreiche Fernsehsitzung in Frankenthal zu zelebrieren, machen sich Peter Karl alias Ted Louis und Sitzungspräsident Andreas Knecht mit orangefarbenem Wohnwagen und Auto auf die Suche nach der Fasnacht und begegnen vielen Fasnachts-Stars. Die beiden Moderatoren präsentieren badisch-pfälzische Highlights der letzten Jahre: Bütt, Tanz, Musik.