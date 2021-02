Die Tage werden kürzer, die Kehrwoche immer länger, weil die Bäume ihr Laub abwerfen. Das kann schon mal zu Herbstdepressionen führen. Das schwäbische Comedy-Duo Petra Binder und Doris Reichenauer - besser bekannt als "Dui do on de Sell" - zeigt in dieser Folge "Wohnzimmer-Comedy", wie man den Herbst mit Spaß genießen kann: Doris macht Herbstyoga und will den Pokal im Kürbiskunstschnitzen gewinnen, Petra beschäftigt sich mit der Frage, ob man aus Zwetschgen Mus macht oder vielleicht doch besser Schnaps brennt. Und die beiden veranstalten ihr ganz privates Oktoberfest. Mit dabei sind wieder prominente Comedy-Kollegen: Bernd Kohlhepp, Sissi Perlinger und Sebastian Lehmann, die sich per Internet ins Wohnzimmer von "Dui do on de Sell" zuschalten. mehr...