Die „Narros“ sind los – beim großen Umzug der Zuggesellschaft in Villingen ziehen mehr als 8000 Hästräger der Narrenzünfte aus Villlingen und Umgebung in ihren farbenprächtigen Kleidle durch die historische Innenstadt. Angeführt wird der Zug von den traditionsreichen „Narros“. Seit mehr als 400 Jahren ist der „Narro“ die zentrale Gestalt und Symbolfigur der Villinger Fasnet. Eine Vielzahl fantasievoll gestalteter Umzugswagen begleitet den Tross. Der SWR überträgt das Narrentreiben in der Fasnetshochburg Villingen live am Fastnachtsdienstag.

Wenn die Narren durch das Obere Tor in die historische Altstadt einziehen, kommentieren Sonja Faber-Schrecklein und Werner Mezger live das bunte Treiben. Auch die Zuschauer zu Hause am Bildschirm können sich beteiligen. Während der gesamten Live-Übertragung ist das SWR-Fastnachtstelefon geschaltet. Werner Mezger beantwortet die Fragen der Zuschauer zum Thema Fasnet und Sonja Faber-Schrecklein lädt zum Fastnachts-Quiz per Handy über meinswr.de ein.

Die Übertragung des großen Umzugs ist ein besonderes Ereignis für alle Fastnachtsfans im Land. Denn die Villinger Narren und ihre Fasnet kann man normalerweise nur in Villingen selbst erleben. 1955 haben sich die Narren der historischen Narrozunft entschieden, dass ihre Fastnacht in Villingen bleiben soll, und sind aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ausgetreten. Seitdem besuchen sie keine Narrentreffen oder Umzüge anderer Zünfte mehr und verlassen ihre Stadt nie.