Angeklagt und verurteilt: Traditionell muss sich ein Politiker oder eine Politikerin am "Schmotzigen Dunschtig" vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach verantworten. Wen die Anklage im Jahr 2023 trifft, wird am Dreikönigstag von der Narrenzunft in Stockach bekannt gegeben. Die närrische Gerichtsverhandlung wird fachkundig und humorvoll kommentiert von SWR Moderatorin Kristin Haub und dem Stockacher Gerichtsnarren Rainer Vollmer.