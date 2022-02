Stars der Bütt - Ein Leben für die Fastnacht

per Mail teilen

Sie bringen die Säle jedes Jahr zum Jubeln und Toben und sind über die Jahre zu Markenzeichen der Fastnachtsübertragungen aus Konstanz, Donzdorf und Frankenthal geworden: Fräulein Baumann, Alois und Elsbeth Gscheidle, Claudia Zähringer und Norbert Heizmann, Hillu's Herzdropfa und De Härtschd. Die Bütt ist ihre Bühne, hier schlüpfen sie in die unterschiedlichsten Rollen und bringen so Jahr für Jahr Millionen von Menschen zum Lachen. Ihr Witz und Humor sind schlitzohrig, hintersinnig und frech, manchmal aber auch deftig und tiefgründig. Wer steckt hinter den Stars der Bütt, wie kommen sie auf all diese Ideen und wie viel Arbeit steckt hinter diesen Auftritten? Die Sendung wirft einen Blick hinter die Kulissen der Fastnacht und zeigt die besten Ausschnitte, Büttenreden und Nummern der beliebtesten Fastnachts-Stars im Südwesten.