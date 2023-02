Traditionen pflegen, in andere Rollen schlüpfen, Freunde treffen - die Fastnacht im Südwesten ist bunt, wild und lebendig. Sie zieht die Menschen auf die Straße oder vor den Fernseher. Und wer weiß das besser als die Fastnachtsexperten Sonja-Faber-Schrecklein, Werner Mezger, Anina Wenderoth sowie das Duo "Dui do on de Sell", Anita und Alexandra Hofmann und Ursula Cantieni. Sie alle erinnern sich an die schönsten und bewegendsten Momente der Fastnacht.