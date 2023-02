Narrentreffen Sigmaringen

"Nauf auf'd Stang!" - so grüßt seit 111 Jahren die Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen - ein närrisches Jubiläum, das groß gefeiert wird. Und 2023 steht noch ein weiteres Jubiläum an: 300 Jahre lang wird in Sigmaringen "gebräutelt". Bei diesem Fasnetsbrauch werden frischgebackene Ehemänner von ledigen Bräutlings-Gesellen auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen. Dabei werfen sie Brezeln, Würstchen und Süßigkeiten in die Menge. Zum Narrenfest haben sich 54 Zünfte der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Sigmaringen angesagt. Beim großen Umzug am Sonntag jucken drei Stunden lang 8000 Närrinnen und Narren durch die malerische Innenstadt unter dem Schloss. Das SWR Fernsehen überträgt das närrische Spektakel live, fachkundig kommentiert von SWR Fastnachtprofessor Werner Mezger und Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein. Als Straßenreporterin geht Maja Ihle mit den Narren auf Tuchfühlung. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können sich an der Sendung beteiligen. Per Fastnachtstelefon beantwortet Werner Mezger ihre Fragen und Sonja Faber-Schrecklein lädt zum Rätseln über meinswr.de ein