Livestream Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal 2025

Stimmung, Spaß und sensationelle Showacts! Die traditionsreiche Fernsehsitzung geht live auf Sendung! Die zweitgrößte Karnevalsvereinigung Deutschlands bringt auch in diesem Jahr ihre besten Büttenredner, Tänzer*innen, Musiker und Sänger auf die Bühne - ein Abend voller Highlights und guter Laune.

Oliver Betzer alias De Härtschd tritt als König die Reise nach Mallorcinien an, wird dort unfreiwillig zum Ballermann und erklärt all seine Liebesabenteuer mit Hilfe von Verkehrszeichen. Der holländische Zauberer Peter Karl alias Ted Louis begeistert mit seinem Markenzeichen - orangenfarbenem Haar und Anzug - und verblüfft zusammen mit Waschbär Bruno, während er aus Bappbechern und Bappdeckeln einen Bappturm zaubert. Bauer Sepp feiert einen Junggesellenabschied im Club der hellen Leuchten - doch die Überraschung: Eine Braut gibt es gar nicht! Wie gewohnt nimmt Hofnarr Andreas Franz das politische Geschehen scharfzüngig aufs Korn und liefert Pointen am laufenden Band.

Durch den Abend führen Andreas Knecht, bekannt als Bauchredner mit seinem frechen Vogel Gregor, und Ted Louis alias Peter Karl. Die Welt steht Kopf - genau wie es an der Fasnacht sein soll! Das WasentrioPlus bringt den Saal zum Kochen, und Werner Beidinger, Musikprofessor im echten Leben und Entertainer in der Fasnacht, liefert am Klavier ohrwurmverdächtige Rückblicke auf das politische Jahr. "Fasnacht aus Baden und Pfalz" ist seit Jahren das Fernsehevent der Kurpfalz schlechthin. Das SWR Fernsehen überträgt die Fasnachtsprunksitzung live von 20.20 bis 23.35 Uhr - ein Abend voller Humor, Musik und guter Stimmung!

