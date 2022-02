Mit "Ho Narro!" meldet sich Rainer Vollmer auch in diesem Jahr aus dem altehrwürdigen Konzil in Konstanz am Bodensee.

Ja, sie findet auch in diesem Jahr statt: Die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil. Coronakonform und unter 7G Bedingungen: Geimpft – Getestet – Genesen – Gewaschen - Gekämmt – Gevespert und Getrunken. Die bekannten und wortgewandten Akteurinnen und Akteure der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies präsentieren ein buntes Fasnachts-Programm vom Bodensee.



Freuen darf man sich unter anderem auf die närrischen Publikumslieblinge Jürgen Greis und Hans Leib, sowie auf Claudia Zähringer und Norbert Heizmann, die in die Rolle britischer Royals schlüpfen. Unerschrocken kämpfen Simon Schafheitle und Martin Tschaki, diesmal als Ritter Don Quijote mit seinem treuen Gefährten Sancho Pansa gegen so manche Windmühle. Und dass es im Wirtshaus nicht mehr so ist wie früher, beklagen Ingolf Astor und Raphael Brausch. Auch die Jugend ist wieder mit an Bord. Zu den beiden Youngsters Janis Zimmermann und Christopher Engler gesellt sich zum ersten Mal im Fernsehen, Lara Stross, die sich ihre eigenen Gedanken zu "Fridays For Future" macht.



Für die musikalische Stimmung sorgt die Froschenkapelle Radolfzell, Barbara Mauch, die ABBA auf ihre besondere Weise interpretiert,



Natürlich erinnern wir an den kürzlich verstorbenen großen Fasnachter Lothar Bottlang in seiner Paraderolle als "Bue vum Land".



Durch die Sendung führt in bewährter Art und Weise und mit viel Wortwitz Rainer Vollmer.

Sendung am Di. , 15.2.2022 20:15 Uhr, Fastnacht, SWR Fernsehen