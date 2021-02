Mit "Ho Narro!" meldet sich Rainer Vollmer auch in diesem Jahr aus dem altehrwürdigen Konzil in Konstanz am Bodensee.

Zwar ohne Publikum aber dennoch voller guter Laune präsentieren sich die bekannten und wortgewandten Akteure der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies. Mit dabei sind unter anderem die Publikumslieblinge Norbert Heizmann, Jürgen Greis sowie Michaela Bauer, Christiana Gondorf, Simon Schafheitle und Martin Tschaki, die in die Rolle von Don Camillo und Peppone schlüpfen werden. Aus dem Schwarzwald lässt es sich Frau Wäber nicht nehmen ein weiteres Mal in Konstanz einen Besuch abzustatten. Und sogar aus Berlin hat sich wieder ganz prominenter Besuch angekündigt. SWR Andreas Schuler Bild in Detailansicht öffnen SWR Andreas Schuler Bild in Detailansicht öffnen SWR Andreas Schuler Bild in Detailansicht öffnen SWR Andreas Schuler Bild in Detailansicht öffnen SWR Andreas Schuler Bild in Detailansicht öffnen Für die musikalische Stimmung sorgt der vielseitige Pianist Jürgen Weidele mit seiner Band. Barbara Mauch wird über ihre Erfahrungen als Paketbote singen und aus dem schweizerischen Kreuzlingen kommen "Drums2Streets" mit 6 jungen Drummern, die schweizerische Trommelkunst aus Improvisation und rustikalem Straßensound präsentieren. Und natürlich ist auch wieder die Jugend am Start, mit Janis Zimmermann der sein Leid vom "betreuten Fahren" beklagt. Auch mit weiteren Überraschungen darf gerechnet werden.

Sendung am Di , 2.2.2021 20:15 Uhr, Fastnacht, SWR Fernsehen