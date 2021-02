"Hallo Freunde!" rief er, wenn er auf die Bühne kam - und der Saal bei der Badisch-Pfälzischen Prunksitzung hat gekocht, getobt, gejubelt. "De Molli" alias Oliver Sauer war ein Clown mit einem winzigen Hut über seinem fröhlichen Gesicht. Im Portrait "Unsere Fasnachts-Stars" erinnern seine Frau und seine besten Freunde an Mollilquote s frechen Charme, an sein liebevolles und großzügiges Wesen und an seine größten Bühnenerfolge. De Molli - eine Geschichte, bei der man viel lachen aber auch weinen kann. mehr...