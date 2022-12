Die Stars der Schwäbischen Fasnet lassen es 2023 bei der Fernsehsitzung des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine wieder richtig krachen.

Hillu´s Herzdropfa, Dui do on de Sell, Frl. Wommy Wonder, alias Elfriede Schäufele und die Gscheidles bringen den Saal und die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen. Für ordentlich Stimmung sorgen auch die jungen Wilden der Schwäbischen Fasnet: Micha von der Rampe, Carina Häusermann, das Donzdorfer Männerballett der Fußballjungs und Dia vom Kloschdrgässle. Erstmals in der Bütt mit dabei ist Naim Antoine Jerome Sabani. Neben Wortwitz gibt es auch jede Menge hochkarätige Garde- und Showtänze vom Narrenbund Neuhausen, den Contactern Gerlingen und Titzo Ditzingen.

Viel zu Lachen gibt es auch bei den Musiknummern der Zwillingen aus Donzdorf, dem Duo Lombagruschd und den Gäumoggeln.

Übertragen wird über 3 Stunden lang live aus dem Fasnetsdorf Donzdorf. Durch das Programm führt Sitzungspräsident Michael Gutwein.