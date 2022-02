Die Schwäbische Fasnet kommt 2022 live aus Donzdorf: Die Stars der Schwäbischen Fasnet lassen es sich nicht nehmen und stehen in diesem Jahr wieder auf der Bühne: Dui do on de Sell, Wommy Wonder, alias Elfriede Schäufele, Alois und Elsbeth Gscheidle, Micha von der Rampe, Hillus Herzdropfa , die Filstaler Speckbuaba und Pius Haaf. Umrahmt wird das über 3-stündige Programm vom Landesverband Württembergischer Karnevalvereine von hochkarätigen GardetänzerInnen vom Narrenbund Neuhausen, der Contacter Karnevalgesellschaft Gelingen und vom Ditzinger Karnevalsverein Gesellschaft Tizio. Viel zu Lachen gibt es auch bei den Musiknummern der Schrillen Fehlaperlen und den Doo Wop Girls. Natürlich sind auch viele Lokalmatadore aus Donzdorf wieder mit dabei: „I ond er und dr Andere“, Joachim Geiger und Martin Hofele als Duo Lumpagruscht, Ferdy Kehrer als Pizzabäcker sowie Jürgen Nitsche und Matthias Riegert“ als „Die Zwillinge“. Für musikalische Stimmung sorgt die Bigband Donzdorf. Durch das Programm führt Sitzungspräsident Michael Gutwein.