Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin war im Februar vom Narrengericht im baden-württembergischen Stockach zur Zahlung des Strafweins verdonnert worden. Dreyer war von den Narren aus dem Kreis Konstanz in zwei von drei Anklagepunkten für schuldig befunden worden: Sie hatten ihr "wissentliche Karnevalisierung der Landespolitik" sowie einen Verrat am angeblichen Grundkonsens der SPD vorgeworfen, wonach sich Wahlsiege nicht gehören würden. Dreyer hatte 2016 die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen.

