Badisch-pfälzische Fasnacht aus Frankenthal 2022

200 Minuten lang Stimmung, Spaß und sensationelle Tänze.

Auf eine ganz neue Art geht die Badisch-Pfälzische Fasnacht in diesem Jahr an den Start: Die traditionsreiche Fernsehsitzung kommt – aufgrund der Corona-Situation - nicht live aus Frankenthal, sondern Peter Karl alias Ted Louis und Sitzungspräsident Andreas Knecht machen sich – mit orangefarbenem Wohnwagen und ebensolchem Auto - auf die Suche nach der Fasnacht. Auf der Landstraße begegnen sie dem Elferrat, am Waldrand finden sie Opa Härtsch der Zeitung lesend auf dem Rentnerbänkchen; in Weinheim an der Bergstraße überraschen sie Fräulein Baumann - die 115jährige Dame schreibt am Laptop ihr neues Bühnenprogramm; im Hafen von Rheinstetten erwischen sie gerade noch die Musiker vom WasentrioPlus, die per Schiff in die Südsee aufbrechen, um ihre badischen Ohrwürmer in die Welt hinauszutragen; und in einem vornehmen Baden-Badener Café begegnen sie der Kanalratte Kalle, Frau Adelheid, der alten Opern-Diva und dem frechen Kakadu von Bauchsängerin Murzarella; Bauer Sepp stöbern die beiden Moderatoren tatsächlich im Kuhstall beim Melken und Ausmisten auf. Alle diese Fasnachts-Stars erinnern an ihren jeweils besten Auftritt in Frankenthal, der in voller Länge zum Besten gegeben wird. Auf der Suche nach der Fasnacht präsentieren die beiden schrägen Moderatoren also badisch-pfälzische Highlights der letzten Jahre: Bütt, Tanz, Musik vom Feinsten.