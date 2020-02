per Mail teilen

Lachen, Tusch und "Ho Narro" - Moderator Rainer Vollmer präsentiert die Stars der Konstanzer Bühnenfasnacht live im altehrwürdigen Konzil.

Auf dem Facebook-Kanal des SWR Fernsehen können Sie live Fragen an das Team vor Ort stellen.

LIVE von der Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil Seien Sie hier LIVE dabei bei der Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil

"Ho Narro!" - so klingt es zur Fasnachtszeit, wenn sich im altehrwürdigen Konzil zu Konstanz am schönen Bodensee die närrischen Fasnachter der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies ein Stelldichein geben und alles unter die Lupe nehmen, was sich im vergangenen Jahr zwischen Bodensee und Berlin ereignet hat.

Norbert Heizmann und Claudia Zähringer auf der Bühne

Mit dabei sind die Lokalmatadore Lothar Bottlang, Hans Leib und Jürgen Greis sowie das närrische Duo Claudia Zähringer und Norbert Heizmann, das als Königin Silvia und König Carl-Gustav von Schweden einen Verwandtschaftsbesuch auf der Insel Mainau plant.

Frau Wäber gibt sich die Ehre

Martin Tschaki und Simon Schafheitle betrachten als Flip und Biene Maya die Welt um sie herum. Frau Wäber aus dem Schwarzwald stattet in Konstanz einen Besuch ab. Und sogar aus Berlin hat sich ganz prominenter Besuch angekündigt.

Froschenkapelle Radolfszell spielt den Tusch

Für musikalische Stimmung sorgen unter anderem die Froschenkapelle Radolfzell und Jürgen Weidele am Klavier sowie die "Drums2Streets" mit 6 jungen Drummern, die schweizerische Trommelkunst in einem Mantel aus Improvisation und rustikalem Straßensound präsentieren. Rainer Vollmer moderiert den bunten Abend.