200 Minuten lang Stimmung, Spaß und sensationelle Tänze.Diie zweitgrößte Karnevalsvereinigung Deutschlands präsentiert wieder ihre besten Büttenredner, Tanzgardisten, Musiker und Sänger.

Badisch-Pfälzische Fasnacht 2020

Apotheker Dr. Markus Weber alias Fräulein Baumann macht sich Gedanken, denn jetzt mit ihren 115 Jahren verliert sie langsam den Draht zu den Jugendlichen; außerdem muss sie zum Geburtstag ihrer Freundin Lisbeth 115 Gäste mit Hasenbraten verköstigen.

Ted Louis sorgt für Stimmung

Der holländische Zauberer Peter Karl alias Ted Louis – wie immer mit orangenfarbenem, wildem Haar und ebensolchem Anzug – operiert seinen Daumen ab und wieder dran; und er beweist dem staunenden Publikum, dass er neuerdings Gedanken lesen kann

Oliver Betzer alias Frau Härtschdi hat Figurprobleme, obwohl sie sich täglich auf ihrer der russischen Waage „Poweronoff“ wiegt. SWR

Hofnarr knüpft sich die Politik vor

Und wie immer nimmt Hofnarr Andreas Franz die politischen Ereignisse in scharfzüngigen Reimen aufs Korn.

Sitzungspräsident ist Andreas Knecht, bekannt als Bauchredner mit seinem frechen Vogel Gregor. SWR SWR -

WasentrioPlus wird den Saal einheizen

Die Welt steht Kopf – genau wie es sein soll an der Fasnacht. Das WasentrioPlus heizt den Saal bis zum Siedepunkt auf und Werner Beidinger, Musikprofessor im wahren Leben und in der Fasnacht, lässt das politische Geschehen mit Ohrwürmern am Klavier Revue passieren.