Ohne Sprit von Trier nach Luxemburg

Woran denken die Menschen, wenn sie den Namen Luxemburg hören? Politisch Interessierte mögen die europäische Union oder gar Rosa Luxemburg damit verbinden. Doch nah an der Grenze zu Luxemburg, in Trier, denkt man an ganz andere Dinge: Gute Arbeitsplätze bei niedrigen Steuersätzen, günstigen Kaffee und noch günstigeres Benzin.

Zum Tanken machen viele Autofahrer einen kleinen Schlenker über die Grenze und steuern gezielt eine der vielen Tankstellen in Wasserbillig oder einem anderen grenznahen Örtchen an. Wie aber würde eine Expedition nach Luxemburg aussehen, wenn man auf's Tanken und sogar auf's Auto komplett verzichtet?

Jens Hübschen macht die Probe auf's Exempel und startet ein außergewöhnliches Experiment, eine Expedition im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich per pedes. Zu Fuß dauert der Weg vom Porta-Nigra-Platz in Trier bis in die Innenstadt von Luxemburg laut Online-Routensuche knapp zehn Stunden. Auf seiner Expedition "ohne Sprit nach Luxemburg" könnte der Moderator freilich etwas länger brauchen. Denn es sind die kleinen Begegnungen und Entdeckungen am Wegesrand, die diese ungewöhnliche Expedition so spannend machen.



Und natürlich die Frage, ob der Fußgänger bis zum Ende durchhält auf seiner entschleunigten Tour, ohne Motor, ohne Sitzheizung und schützendes Blechkleid - und das mitten im Winter! Vielleicht hilft ihm ja die Aussicht auf eine süße Belohnung im Herzen von Luxemburg.