Kreuz und Quer durch Andernach

Kreuz und quer durch die Stadt: Steffen König erlebt unterschiedliche Perspektiven und klettert in einen der ältesten Kräne Deutschlands, findet eine verborgene Kapelle in der großen Marienkirche und schaut sich dort in schwindelerregender Höhe den 800 Jahre alten Dachstuhl an. Feiern können die Andernacher natürlich auch: Vor ihrem Konzert auf dem großen Sommerfest spricht Steffen König mit Urgesteinen der Musikgeschichte, den Black Föös.