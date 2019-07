Expedition in die Heimat Mit dem Rucksack durchs Remstal

Steffen König macht sich in der SWR-Reisereportage "Expedition in die Heimat" auf, das Remstal zu erkunden. Er hat sich viel vorgenommen: 80 Kilometer zu Fuß, entlang der Rems.

Auf seiner Wandertour entdeckt Moderator Steffen König Kiesstrände am Fluss, verwunschene Täler, malerische Weinberge und einen Garten, der unendlich wirkt. Natürlich schaut er sich auch die Highlights der Gartenschau an.

16 Städte und Gemeinden im Remstal haben sich für die Gartenschau gerüstet und zeigen sich von ihrer besten Seite, Steffen König ist mittendrin. Nie hätte er sich träumen lassen, dass das Remstal so schön ist. "Ich komme wieder, aber dann bleibe ich länger," verspricht er. "Warum eigentlich fliege ich weit weg, wenn es im Remstal so schön ist."