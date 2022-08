Warum jetzt die Strompreise steigen (03)

Viele Stromanbieter haben schon die Preise erhöht. Dabei haben wir eigentlich genug Strom. Also, warum steigt jetzt überhaupt der Strompreis? Was hat Strom mit der Gaskrise zu tun und woher bekommen wir unseren Strom? In dieser Folge kriegt ihr die Antworten darauf. Jutta Kaiser und unser Energieexperte Jörg Marksteiner erklären, ob wir Atomkraft brauchen oder nicht. Außerdem beantworten wir eure Fragen, wie zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, mit Elektroöfen zu heizen. Wenn ihr noch Fragen zum Strom oder anderen Energiethemen habt, schreibt uns an energiekrise@ard.de

