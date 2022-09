Teurer Strom: So kann Photovoltaik helfen (07)

per Mail teilen

Strom wird immer teurer. Gleichzeitig scheint die Sonne immer stärker.

Deshalb klären wir, was Verbraucher mit Solarstrom gegen gegen die Preis-Rally tun können. Wie installiere ich eine Balkon-Solaranlage? Wie sinnvoll sind Paneele auf dem Dach? Rechnet sich das Ganze für Mieter, Vermieter, Eigenheim-Bewohner, Strom-Konzerne? Dazu sprechen wir mit Thomas Lenck vom Thinktank Agora Energiewende. Mit ihm klären wir außerdem: Woran hapert es beim Solar-Ausbau? Und was kann Photovoltaik zur Energie-Unabhängigkeit Deutschlands beitragen?

Wenn Du noch Fragen hast schreibe uns an energiekrise@ard.de