Stille Nacht, sparsame Nacht – welche Weihnachtsbeleuchtung am besten ist (19)

Wenn die bunten Birnen strahlen, wirkt alles gleich verzaubert: Was wäre Weihnachten ohne Lichterketten und anderen Leuchtschmuck in Haus und Garten! Doch Weihnachten 2022 ist Energie sparen angesagt! Heißt das „Weihnachtszauber adé“? Oder gibt es doch gute Wege, um trotz Energiekrise die Lichter leuchten zu lassen? Wir klären unter anderem, wie hoch der Verbrauch von Energie durch Weihnachtsbeleuchtungen wirklich ist, welche Lichter am wenigsten Energie benötigen (Stichwort: LED) und was uns ohne Leuchtschmuck an Weihnachten fehlen würde.

Habt Ihr Fragen oder Anregungen? Dann mailt uns gerne an energiekrise@ard.de