Ölembargo: Wird Sprit jetzt wieder teurer? (20)

Die EU verbietet die Einfuhr von russischem Öl per Tanker und viele Autofahrende fürchten steigende Benzinpreise. Wir klären daher: Wie entstehen die Preise für Benzin und Diesel an der Tankstelle? Was passiert, wenn Deutschland bald auch kein Pipeline-Öl mehr aus Russland bezieht? Gibt’s jetzt die nächste Preisrally? Nächstes Jahr will die EU das Embargo noch verschärfen. Wir beleuchten, was das für VerbraucherInnen hierzulande bedeutet und gucken dabei auch auf Preise für Heizöl.

