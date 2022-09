Lässt der Staat die Wirtschaft im Stich? (10)

per Mail teilen

Energiepreise für Unternehmen steigen und steigen. Ökonomen warnen vor einer massiven Pleite-Welle, wenn der Staat jetzt nicht handelt. Aber was kann die Regierung tun? Was bringen die Entlastungspakete? Soll der Staat von Insolvenz bedrohte Firmen übernehmen? Oder sind solche Pleiten einfach Teil der freien Marktwirtschaft und vielleicht sogar Anlass für Transformation? Diese Fragen klären die Wirtschaftsjournalistinnen Katha Jansen und Ute Schyns in der neuen Folge.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne an energiekrise@ard.de

Hört außerdem mal rein bei “Geld Macht Katar”. Der Podcast von ARD und Die Zeit beleuchtet alle Kontroversen rund um den schwerreichen Wüstenstaat, der demnächst auch Deutschland Gas liefern soll.