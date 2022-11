Heizen ohne Gas? Wärmepumpe, Pellets, Brennstoffzelle und Co (15)

Was tun mit meiner Gasheizung? Das fragt sich derzeit halb Deutschland. Nicht nur, dass der Gaspreis gerade Achterbahn fährt – da ist auch noch die Frage wie umweltfreundlich das Heizen mit Gas (und Öl) ist. Zeit, dass wir klären: Welche alternativen Heizungssysteme sind am besten? Wie „grün“ sind diese Wärmequellen? Und wie schnell lassen sie sich flächendeckend umsetzen? Auf geht’s in die Welt von Pelletheizung, Brennstoffzelle und Wärmepumpe! Habt Ihr Fragen oder Anregungen? Dann mailt uns gern an energiekrise@ard.de.

Unser Podcast-Tipp in dieser Woche ist „Der Tag: Ein Thema, viele Perspektiven“ vom Hessischen Rundfunk. „Der Tag“ behandelt von Montag bis Donnerstag täglich ein aktuelles Thema, das Fragen aufwirft. Er sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und ordnet ein – aktuell etwa das Thema „Heizen mit Holz“: https://www.ardaudiothek.de/episode/der-tag-ein-thema-viele-perspektiven/feuer-und-flamme-fuer-den-ofen-wohin-fuehrt-der-holz-weg/hr/12060509/.

Links für Shownotes:

· Weitere Informationen zum Heizungs-Tausch-Bonus, den angepassten Fördersätzen und der zeitlichen Abfolge der Anpassungen finden Sie hier: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/20220726-bundeswirtschaftsministerium-legt-reform-der-gebaeudefoerderung-vor.html

· Ein detailliertes FAQ zu den Hintergründen der Anpassung, der Einstellung jeglicher Förderung fossiler Heizungen und viele weitere Punkte finden Sie hier: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/B/beg-reform-faq-liste.html

· Für die BEG Einzelmaßnahmen beim BAFA finden Sie hier eine Pressemitteilung mit den wesentlichen Änderungen und den Fördersätzen: https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Energie/2022_08_beg_aenderungen.html

· Den Förderwegweiser des BMWK zu vielen Energie-Förderprogrammen finden Sie hier: https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienzwegweiser/energieeffizienzwegweiser_node.html

Weitere nützliche Links: https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/energieberatung_wohngebaeude_node.html https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/heizungsfoerderung-fuer-bestandsgebaeude-heizen-mit-erneuerbaren-10773