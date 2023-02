Günstig heizen ohne Gas? Wärmepumpe im Check (27)

Auf der Wärmepumpe liegen große Hoffnungen: Sie soll helfen, beim Heizen Kosten zu sparen, sie gilt als effizient, klimafreundlich und soll uns wegbringen von Gas und Öl. Aber ist die Wärmepumpe wirklich die Lösung aller Heiz-Probleme? Wie sinnvoll ist der Einbau im Bestand, also in älteren Häusern? Was sollten Verbraucher*innen beachten? Darum geht‘s in der aktuellen Folge.

Falls ihr Fragen habt: Schreibt uns an energiekrise@ard.de

Weitere Infos zum Thema Wärmepumpe findet ihr hier:

Praxistest Wärmepumpe – Was kann sie wirklich?:

https://www.youtube.com/watch?v=eOIPEZFz67g

Fraunhofer Studie zu Wärmepumpen im Bestand:

https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html

Wie finde ich einen guten Energieberater?:

https://www.energie-effizienz-experten.de/

Wie finde ich einen Betrieb, der mir eine Wärmepumpe einbauen kann?

https://www.waermepumpe.de/fachpartnersuche/

Wo kann ich mich zu den staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen informieren?

https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html

https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/foerderung/beg-foerderung-fuer-waermepumpen/