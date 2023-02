Ein Jahr Ukraine-Krieg: Was die Energie-Sanktionen gebracht haben (29)

Seit einem Jahr beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine. Seitdem sanktionieren sich Russland und westliche Staaten gegenseitig. Der Export und der Import vieler Güter sind mittlerweile nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich. Das betrifft auch Energie-Rohstoffe – mit massiven Folgen für die Wirtschaft sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher auf beiden Seiten. Wir klären in der aktuellen Folge, was die Sanktionen unterm Strich gebracht haben. Sind sie zum Beispiel die Belastungen bei den Energiepreisen in Deutschland wert?

Habt Ihr Fragen oder Anregungen? Dann mailt uns gerne an energiekrise@ard.de

Hört außerdem mal rein in den SWR-Podcast „Geld, Markt, Meinung“. Auch er beschäftigt sich aktuell mit dem Ukraine-Krieg und vertieft speziell das Thema „Wie profitiert die Rüstungsindustrie?“.

Hilfreiche Links zur Folge:

Wie und wann die EU Sanktionen verhängt

Wie kann es sein, dass andere EU-Länder als Deutschland noch russisches Gas beziehen?

Zur Ausnahmestellung des Atom-Sektors

Wie die Türkei an den Russland-Sanktionen verdient

SWR2-Forum „Sanktionen gegen Russland - Wer gewinnt den Wirtschaftskrieg?“

