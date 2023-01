Das sind die Gewinner der Energiekrise (25)

In jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer. Wir diskutieren in dieser Folge: wer hat eigentlich davon profitiert, dass kein Gas mehr aus Russland kommt und der Strom so teuer geworden ist? Die Liste der Vorschläge ist lang, die Energieunternehmen, Katar, Handwerker, vielleicht auch das Klima, wir Verbraucher und was ist mit Robert Habeck? Unser Host aus Berlin, Philip Barnstorf, hat sich für diese nicht ganz einfache Frage gleich zwei Gäste eingeladen, die ihr schon gut kennt: Ute Schyns und Jörg Marksteiner, unsere beiden Energieexpert*innen aus den anderen Folgen. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie uns an energiekrise@ard.de