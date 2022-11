Das bedeutet die Energiekrise für den Klimaschutz (16)

Deutschland holt Kohlekraftwerke aus der Reserve, kauft fossiles Erdgas aus aller Welt. Gleichzeitig will die Bundesregierung Wind- und Solarenergie für mehr Energie-Unabhängigkeit schneller ausbauen. Ist die Energiekrise jetzt also Booster oder Bremse für den Klimaschutz? Das klären wir in dieser Folge. Dabei blicken wir auch auf den Weltklimagipfel in Scharm el-Scheich und sprechen mit einem der Teilnehmer.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an: energiekrise@ard.de

Interessante Links zum Thema:

Studie des Fraunhofer-Institutes zur klimafreundlichen Umrüstbarkeit von LNG-Terminals https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2022/presseinfo-25-lng-terminals-wasserstoff-ammoniak.html

Der Climate Action Tracker, gegründet von Niklas Höhne https://climateactiontracker.org/

World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur https://climateactiontracker.org/

Wenn ihr euch weiter zum Klimawandel informieren wollt, schaut mal rein bei “Klimazeit” von hr und swr. In dieser neuen wöchentlichen Sendung geht’s diese Woche darum, ob Industriestaaten wirklich bereit sind, Entwicklungsländern im Kampf gegen den Klimawandel finanziell zu helfen. “Klimazeit” läuft immer Freitags um 19:30 Uhr auf tagesschau24 und ist in der ARD Mediathek abrufbar.