Bye, bye, Energiekrise? (22)

Gas-Lieferstopp, astronomische Preise, verunsicherte Verbraucher: 2022 steht für die größte Energiekrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Es ist viel passiert in den vergangenen Monaten. In dieser Episode sortiert Host Katha Jansen die wichtigsten Entwicklungen. Wie tief stecken wir noch drin in der Krise? Ist das Schlimmste schon ausgestanden? Oder was kommt in den nächsten Monaten noch auf uns zu?

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an energiekrise@ard.de

Und falls ihr noch mehr hören wollt zum Thema Energie und Klima - hört doch mal in den SWR Podcast "Klimazentrale" rein: www.ardaudiothek.de/sendung/klimazentrale-der-talk-zu-klima-und-umwelt/64922226/

Mit dem Krieg in der Ukraine und dessen Hintergründen und Alltag beschäftigt sich der tolle ARD Podcast "Alles ist anders - Leben mit dem Krieg"

https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-leben-mit-dem-krieg/10326641/