Benzinpreis: Was kommt nach dem Tankrabatt? (05)

Am 1.September fällt der Tankrabatt weg. Wir erklären in dieser Folge, wie hoch die Spritpreise dann wieder steigen. Soll ich meinen Tank vorher noch randvoll machen? Warum schwanken die Preise für Benzin und Diesel überhaupt und welche Rolle spielt dabei der internationale Ölpreis. Benzin und Diesel wurden in den letzten Monaten wieder günstiger, auch durch den Tankrabatt. Doch die Aktion war nie frei von Kritik. In dieser Folge erfahrt ihr, wie viel bei den Verbrauchern angekommen ist und was bei den Ölkonzernen höngenblieb

Katharina Luca, Expertin vom ADAC, gibt Tipps, wie ihr beim Tanken am besten sparen könnt. Das und unsere Antworten auf eure Zuschriften hört ihr ab Minute 22.

Schreibt uns gerne eure Fragen zum Tanken oder anderen Themen an energiekrise@ard.de.

Wenn ihr mehr über die Entwicklung der Benzinpreise wissen wollt empfehlen wir euch diese Übersicht.

Daten: www.swr.de/swraktuell/so-kommt-der-tankrabatt-in-ihrer-region-an-100.html

